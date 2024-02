Caltanissetta, Scarpette Rosse presenta Giuseppe Alesso nel terzo appuntamento “Fra le vare in Preghiera”

Dopo il successo dei primi due spettacoli, che hanno registrato il tutto esaurito, il terzo appuntamento del festival “Fra le Vare in preghiera”, in programma per venerdì 1 marzo presso la Sala Espositiva delle Vare, promette di essere un evento imperdibile. La scuola di danza Scarpette Rosse, presenterà la commedia musicale “Alesso – l’uomo che inventò le Vare”, un’opera firmata da Francesco Daniele Miceli e Salvatore Iacono, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Villa.

La trama ruota attorno alla figura di Giuseppe Alesso, il farmacista che, insieme al figlio Michele, ha dato vita alla tradizione delle Vare con la sua inventiva e la sua passione. La storia si dipana attraverso momenti di comicità, emozioni e spunti riflessivi sulla cultura e sulle radici della comunità locale.

Gli interpreti daranno vita ai personaggi con maestria e passione, guidati da Salvatore Iacono nel ruolo del protagonista Don Peppino e Francesco Daniele Miceli nel ruolo di Michelino. Paola Pecoraro interpreterà Liuzza, Michele Guagenti sarà Lu Re, ‘A Regina interpretata da Sonia Scarpulla, zi’ parrì interpretato da Daniele Cannizzaro, Amalia Bilardo, Carmela Di Marco, Assunta Burgio e Gabriella Scalia interpreteranno rispettivamente Donna Amalia, Milinedda, Assuntina e Rosinedda e un giovanissimo Matteo Iacono nei panni di Ntoniu.

Il cast include anche talenti come Lea Alloro, Giuseppe Salamanca e il corpo di ballo della scuola Scarpette Rosse, composto da: Giorgia Bellavia, Giorgia Cipolla, Giulia Maira, Giulia Porrovecchio, Giuseppe Zagaraella, Maria Lo Brutto, Miriam Truscelli e Sara Tummimnelli.

Le coreografie, curate da Francesca Gallina e Paola Pecoraro, aggiungeranno un tocco di vivacità e armonia allo spettacolo, mentre le musiche originali di Corrado Sillitti e gli arrangiamenti musicali dello Studio CS Production garantiranno un sottofondo sonoro coinvolgente e suggestivo.

Gli abiti, realizzati con cura dallo Spazio Scena Nuova, e le sculture scenografiche del Laboratorio Minerva, contribuiranno a creare l’atmosfera magica e autentica della tradizione delle Vare.

Infine, il service di Marco Tumminelli garantirà che ogni dettaglio sia curato con la massima precisione, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale completa e indimenticabile.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

La pubblicazione dell’evento sulla pagina Facebook dell’Associazione Giovedì Santo ha generato un’eccezionale risposta. In considerazione della grande richiesta che in un paio d’ore ha causato il tutto esaurito, l’associazione Giovedì Santo, in accordo con gli autori, ha deciso di organizzare un secondo turno alle 21:30.

Gli ultimi biglietti disponibili sono prenotabili tramite il seguente link: https://giovedisanto.com/eventer/alesso-2-turno/edate/2024-03-01/