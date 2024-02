Caltanissetta. Pittori e Decoratori della Real Maestranza: ecco le nuove cariche per la categoria

Si è riunita la categoria dei Pittori e Decoratori nei locali della chiesa San Luca, parrocchia della quale è responsabile Padre Alfonso Cammarata, assistente spirituale di questa categoria della Real Maestranza.

I Maestri, in assemblea, hanno eletto le nuove cariche per le processioni della Real Maestranza 2024 e per tutti i riti sacri che si svolgeranno durante la Settimana Santa.

A presiedere l’incontro e coordinare le votazioni c’erano il Presidente Gaetano Villanucci e il segretario Emanuele Bruccoleri.

E’ stato eletto Antonio Vaccaro come porta baldacchino. Il 71enne, artigiano in pensione dopo 50 anni di attività, è una vera istituzione per la categoria poiché ha iniziato a partecipare ai riti della Real Maestranza quando era soltanto un ragazzo. Un impegno morale che con fierezza ha sempre onorato senza mai abbandonare. Nel 1993 ha ricoperto anche la carica di Alabardiere.

Un ruolo che, per questo 2024, è stato affidato Leandro Daniele Bruccoleri. Nonostante i suoi 36 anni, Leandro ha una lunga esperienza nella Real Maestranza, associazione alla quale partecipa attivamente fin da quando era piccolo senza mai far sbiadire la passione e l’amore per i riti sacri. Ha ricoperto la carica di Alabardiere già del 2014 ed è fiero di poter rivestire nuovamente questo ruolo.

Ultima carica eletta è quella di Portabandiera che è stata affidata a Michele Taibbi. Il 54enne esercita questa professione da quando era un adolescente periodo durante il quale ha iniziato anche a partecipare alla Real Maestranza. Ha rappresentato la categoria già nel 1990 quando ha rivestito il ruolo di Alabardiere.