Caltanissetta meta turistica: presentati alla “BIT” il Distretto Dea di Morgantina e il Parco dello stile di vita Mediterraneo

La quarantaquattresima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT 2024), che si è tenuta alla Fiera di Milano, ha rappresentato il debutto nazionale della nuova destinazione turistica promossa dal Distretto Dea di Morgantina, fortemente voluta e sostenuta dal Comune di Caltanissetta, che già da quattro anni sta lavorando alacremente per promuovere in maniera sistemica tutte le eccellenze presenti nel territorio siciliano, a partire dalla Sicilia centrale, attraverso l’idea del Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo; un percorso sostenibile e di area vasta, che racconta e promuove la Sicilia come una terra in cui è possibile trovare benessere e buon vivere mediterraneo, condizioni che la maggior parte del mondo, soprattutto oggi, desidera e cerca, orientando le scelte di destinazione, e che vede proprio Caltanissetta e la Sicilia centrale il suo naturale epicentro, in quanto territorio che esprime meglio di altri tali caratteristiche.

Proprio qualche settimana fa nel capoluogo nisseno è stata voluta la prima riunione strategica di tutte le DMO siciliane, promossa dalla DMO Sicilia centrale, in sinergia con gli Assessorati comunali del Turismo e della Crescita Territoriale, al fine di attivare un tavolo di coordinamento permanente delle DMO siciliane finalizzato a favorire lo sviluppo turistico dell’isola.

Alla Bit di Milano la prima a parlare dal palco dello stand della Regione Siciliana è stata la vicesindaco e assessore di Caltanissetta Grazia Giammusso, che ha evidenziato l’importanza di lavorare in piena sinergia insieme agli altri territori interni che hanno le medesime caratteristiche, per promuovere una comune offerta di destinazione turistica. Ha anche ricordato l’importante percorso di valorizzazione avviato per la filiera del Torrone di Caltanissetta, realizzato anche attraverso il riconoscimento di quest’ultimo come Presidio Slow Food.

L’assessore Francesco Nicoletti ha poi continuato sottolineando che non è certo un caso che l’idea del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo nasca proprio da Caltanissetta. Il territorio della Sicilia centrale è sicuramente la location più rappresentativa, vocata e in linea con la promozione del sano stile di vita mediterraneo, come riconosciuto dall’UNESCO, grazie alle presenza di caratteristiche territoriali quali il clima mite, l’aria pulita, i suoli non usurati, la bassa pressione antropica, la grande biodiversità, i paesaggi incontaminati, tutti presupposti del buon vivere. L’assessore Nicoletti, nel suo intervento alla Bit, ha anche sottolineato che per riuscire in tale obiettivo tutte le destinazioni siciliane devono lavorare insieme mettendo a sistema le eccellenze comuni quali ad esempio il cibo di qualità, i cammini lenti, la cultura mediterranea, la biodiversità agroalimentare e il paesaggio, valorizzando, al contempo ed insieme, le caratteristiche peculiari di ogni singolo territorio, secondo una visione comune che promuova sempre e comunque l’intera isola.

Di prossima organizzazione a Caltanissetta degli incontri utili finalizzati a promuoverne il percorso con tutti i soggetti portatori di interesse.