Caltanissetta. Masterclass degli alunni dell’Alberghiero “Di Rocco” con il barman Carmelo Evangelou sull’uso consapevole e professionale dell’alcol

CALTANISSETTA. “Un uso consapevole e professionale dell’alcol”: è il tema che ha visto gli alunni di tutti gli indirizzi professionali presenti all’Istituto Alberghiero “Di Rocco”, di cui è dirigente scolastica la dott.ssa Laura Zurli, coinvolti nella masterclass con il barman Carmelo Evangelou, titolare della Scuola Barman di Giarre “Bartender in flair zone” ed i suoi collaboratori.

L’evento formativo s’è tenuto presso l’aula magna dell’IIS Di Rocco ha posto l’accento sull’obiettivo del barman di salvaguardare la propria professionalità e la salute dei consumatori. L’esperto barman Carmelo Evangelou, oltre a proporre una storia delle bevande alcoliche e della loro evoluzione, ha anche posto l’accento sull’importanza delle etichette, sull’Assenzio e i Vermouth, ma anche sulla spettacolarità delle evoluzioni dietro al banco con i tempi di mescita, con un particolare riferimento ai corsi di indirizzo professionali promossi dalla scuola di formazione “Flair e Bartending” in programma nelle prossime settimane.

Il tutto nel contesto di una Masterclass tesa a dare ai partecipanti un uso informato dell’alcol in una prospettiva professionale e salutistica. Il barman formatore Carmelo Evangelou, Direttore Bartender, ha messo tutta la sua esperienza a disposizione degli allievi partecipanti la sua esperienza decennale. La sua scuola professionale è aperta dal 2013 in Sicilia, e dal 2016 porta avanti un programma di sensibilizzazione all’uso dell’alcol nelle scuole della penisola per stimolare e sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza delle materie prime e al moderato uso.

Parecchio interessante e stimolante il confronto sull’uso professionale dell’alcol nella prospettiva secondo cui un uso informato porta ad un uso con parsimonia nel quale l’alcol non è più il protagonista, ma diventa un accessorio di socializzazione e abbinamento con i gusti soggettivi prevenendo così comportamenti ed effetti devastanti che possono minare un quotidiano vivere. La figura professionale del Barman è stata così vista in una nuova prospettiva moderna e funzionale e non come semplice protagonista di somministrazione di alcol.