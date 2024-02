Caltanissetta. La lettera: il ringraziamento di un paziente dell’Ospedale Sant’Elia ad alcuni medici

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera di Bartolo Giuseppe Manganaro recentemente ricoverato all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta che ha voluto evidenziare i meriti di alcuni reparti ospedalieri nel miglioramento del suo stato di salute.

“L’otto di febbraio scorso sono stato ricoverato nel reparto di Emodinamica del Presidio Ospedaliero “S. Elia” di Caltanissetta, per un intervento di coronarografia per una stenosi ai limiti della criticità. Criticità risolta efficacemente attraverso un intervento di angioplastica con palloni medicati. In questa occasione ho avuto modo di apprezzare il Dottore Alberto Chisari e tutti i suoi collaboratori.

Dopo l’intervento di angioplastica sono stato trasferito nel reparto di Cardiologia, sempre del medesimo ospedale, per il prosieguo della terapia del caso. Anche in questa circostanza ho avuto modo di apprezzare il primario Dott. Felice Rindone.

Per quanto sopraddetto, mi corre l’obbligo di ringraziare di “CUORE” i dottori Alberto Chisari e Felice Rindone e tutti i loro collaboratori per professionalità, competenza, senso di umanità e per l’ottima gestione dei Reparti da me personalmente costatata. Con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro”.

Bartolo Giuseppe Manganaro