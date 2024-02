Caltanissetta, la Categoria Panificatori, pasticceri e cuochi rinnova le cariche della Real Maestranza 2024

Si è riunita la categoria dei Panificatori, pasticceri e cuochi per eleggere le nuove cariche per le processioni della Real Maestranza 2024.

Nel corso dell’assemblea, i partecipanti hanno eletto alla carica di portabandiera Rosario Gentile. A rappresentare la categoria, nel corteo durante la Settimana Santa, saranno protagonisti anche l’alabardiere Luigi Lopiano e il porta baldacchino Giuseppe Lopiano.

Rosario Gentile, 52 anni, è entrato nella famiglia della Real Maestranza 7 anni fa. Una vita piena di soddisfazioni per l’imprenditore che divide la sua vita tra l’azienda agricola e agrituristica di Contrada Pescazzo e la sua numerosa famiglia. Con la moglie Vincenza, infatti, condivide la gioia di 4 figli, Maria Luisa, Salvatore, Emanuela, Francesca e 3 nipoti.

Il 33enne Luigi Lopiano, figlio e nipote d’arte, porta con orgoglio il nome del nonno che ha fondato la storica pasticceria giunta adesso alla terza generazione. Tra quei dolci profumi ha passato la sua vita prima per accompagnare il padre “a lavoro” e poi, da 15 anni, iniziando a imparare e applicarne il mestiere. Durante la Real Maestranza procederà al suo fianco il figlio di 3 anni mentre la moglie li guarderà da lontano, tra il pubblico.

Arriva dalla stessa famiglia di pasticceri anche Giuseppe Lopiano, figlio d’arte del maestro Antonino Lopiano, che da oltre 45 anni collabora con la pasticceria di famiglia. Pur non essendo un lavoratore del settore con “le mani in pasta” porta avanti la volontà del padre, scomparso un anno prima di iniziare a sfilare nel corteo.

Un esempio, quello di Giuseppe, che sottolinea ancora una volta come la Real Maestranza rappresenti una tradizione profonda e radicata nell’animo dei nisseni e dei suoi Maestri Artigiani. Non si è mai trattato di una processione folkloristica ma di un segno di come la società, passata e odierna, poggia le sue basi sui lavoratori, sugli artigiani e su chi la mattina si alza per svolgere il suo mestiere con professionalità e dedizione.