Caltanissetta, incidente sulla SS115: i feriti trasportati al S.Elia in elisoccorso

E’ atterrato anche un elicottero del 118, lungo la strada statale 115, fra Palma di Montechiaro e Licata, dove c’è stato un incidente che ha coinvolto due auto.

Tre le persone ferite: una donna è stata già trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Gli altri feriti sono stati accompagnati con le ambulanze.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento, sono state una Hyndai IX30 e una Volkswagen Fox che è finita sulla scarpata attigua alla statale 115 dove ci sono delle serre.

A bordo di quest’ultima vettura, un uomo che è stato subito soccorso e trasferito in ospedale. Sulla Hyndai c’erano due donne. Sul posto polizia e carabinieri.