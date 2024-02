Caltanissetta, Gambino: divieto di attraversamento del Torrente Arenella in contrada Imera

L’attraversamento della Regia Trazzera Caltanissetta – Enna lungo il Torrente Arenella, in località Imera, è interessato da una criticità importante per l’inadeguatezza della sezione idraulica che, in caso di piogge intense, può provocare tracimazioni nella sede stradale.

L’attraversamento è stato realizzato verosimilmente negli anni ’70, in occasione dei lavori di realizzazione del raccordo con l’autostrada A19 (vecchio tracciato), ed è inadeguato in relazione alle caratteristiche del torrente, che ha un bacino idrografico esteso e che in caso di piogge convoglia vegetazione divelta e detriti, ostruendolo e limitandone la sezione idraulica.

La criticità è stata segnalata agli Enti interessati a vario titolo, tant’è che il Genio Civile di Caltanissetta, nel corso del 2018, ha redatto una perizia dei lavori di manutenzione del Torrente e, successivamente, ha eseguito alcuni lavori, consistenti sommariamente nella pulitura e risagomatura di alcuni tratti dell’alveo del torrente Arenella, mediante l’asportazione del materiale di interrimento e la vegetazione presente all’interno dello stesso alveo e nella collocazione di guardrail lungo l’attraversamento.A seguito di incontro programmato con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (ABDIS) – Servizio 5 (Agrigento – Enna e Caltanissetta) e altri soggetti interessati, l’ABDIS ha emesso un’ordinanza disponendo all’ANAS – Struttura Territoriale Sicilia la rimozione dell’attraversamento sul Torrente Arenella.

Dopo una serie di solleciti, in considerazione del fatto che non si è registrato l’avvio degli interventi richiesti ad ANAS, l’ABDIS ha chiesto ai Comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa, in corrispondenza dell’attraversamento contiguo al Torrente Arenella, di emettere ordinanza, ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lgs, n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), a tutela della pubblica incolumità, per la chiusura al transito della strada rurale interessata (la Regia Trazzera Caltanissetta-Enna) in occasione degli avvisi di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile.

Per queste ragioni il Sindaco di Caltanissetta ha emesso l’Ordinanza n° 4 del 26/02/2024 rivolta agli operatori economici, turistici, culturali e del settore dell’ospitalità e gli istituti scolastici e universitari, operanti nel territorio di Caltanissetta in località Imera, nelle adiacenze della omonima stazione ferroviaria, nel programmare e organizzare le proprie attività in esterni che prevedono l’utilizzo della Regia Trazzera Caltanissetta – Enna, nel tratto compreso tra il passaggio a livello ferroviario e l’attraversamento sul Torrente Arenella, con la quale li obbliga a consultare preventivamente l’Avviso Meteo-Idrogeologico e Idraulico valido per la zona “E” della Sicilia, pubblicato quotidianamente alle ore 16:00 circa sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Protezione Civile: www.protezionecivilesicilia.it. Inoltre, gli stessi soggetti, sono tenuti a programmare le proprie attività improntandole ai criteri di massima prudenza, specialmente in presenza di minori e/o persone fragili, qualora sia stato dichiarato dalla Regione Siciliana il livello di allerta “Giallo” e, a maggior ragione, “Arancione” o “Rosso”. In tali circostanze è fatto divieto di utilizzare la Regia Trazzera Caltanissetta – Enna.