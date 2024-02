Caltanissetta, flash mob e bandiere per la pace: musiche e letture per il “cessate il fuoco”

Manifestazioni, flash mob, presidi per la pace e per chiedere la fine della guerra in Ucraina e a Gaza si terranno domani, 24 febbraio, Giornata di mobilitazione nazionale per il cessate il fuoco in tutte le guerre, in molte città della Sicilia.

A Caltanissetta, dove dalle 10 alle 12:30 ci sarà un flash mob lungo la scalinata ‘Lo Piano’ addobbata con le bandiere della pace e della Cgil, con letture, musiche e un monologo sulla pace.

E ancora a Palermo, il Coordinamento per la Pace, che riunisce diverse associazioni e che ha aderito alla Rete italiana per la pace e il disarmo di cui fa parte anche la Cgil, ha organizzato un presidio alle 17 in piazza Vittorio Veneto. “Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta”, scrive la Rete nel manifesto. Manifestazione anche a Scicli (Ragusa), alle 18 in piazza Municipio. “L’Italia deve dire basta alle guerre”, così le organizzazioni promotrici. A Trapani Cgil e associazioni hanno organizzato alle 9:30 un sit- in in piazza Vittorio Veneto, davanti alla prefettura.

Sempre a Caltanissetta, nel pomeriggio, “Governo di Lei” e “Onde donneinmovimento” invita a partecipare alla manifestazione in piazza Garibaldi dalle ore 16.30 alle 18.00

“Tutte la guerre sono “sbagliate”, tutte portano morte e distruzione, tutte generano dolore e miseria – spiegano -. Le guerre le combattono gli eserciti, quelli con la divisa sono autorizzati a farla, quelli senza divisa non sono autorizzati ma la fanno lo stesso; tutti gli altri e le altre le subiscono.

Ci sono guerre fatte da un solo esercito in nome di dio e a subirle sono soprattutto le donne, le bambine e i bambini.

Gli eserciti hanno bisogno di armi e i produttori di armi hanno bisogno degli eserciti, insieme dicono di difendere il mondo ma proteggono solo se stessi.

Noi che non siamo esercito, noi che non produciamo armi ma siamo molte e molti di più, dobbiamo imporre la nostra volontà di pace, perciò il 24 febbraio prossimo, il Presidio donne per la pace sarà di nuovo in Corso Umberto a Caltanissetta, dalla 16:30 alle 18:00 per gridare: deponete le armi, cessate il fuoco adesso, fuori la guerra dalla storia.