Caltanissetta, Ex Libri Rotaract: l’iniziativa letteraria che coinvolge l’amore per i libri, la solidarietà e il senso civico

Prendere libri in prestito o donare libri alla comunità: due azioni che invitano alla condivisione di cultura, stimolano la nascita di nuove idee, stuzzicano la creatività e aumentano la proprietà di linguaggio. Tutte “conseguenze” che sono anche alla base di un confronto critico con la società nella quale si vive.

Ed è partendo da questi presupposti che il Rotaract Club di Caltanissetta ha avviato una nuova iniziativa rivolta alla propria città il cui primo appuntamento si svolgerà questa sera, venerdì 23 febbraio, dalle ore 20.00 all’Infopoint ProLoco in Corso Umberto.

“Riteniamo che prestare o donare libri sia una pura espressione culturale e civica che farà da binario a questa impresa intraprendente” hanno commentato i soci del club service – hanno proseguito -. Ciascun cittadino che sceglierà di aderire all’iniziativa sarà anche libero di scegliere in quale forma partecipare. Potrà donare un libro, prenderne uno in prestito o semplicemente partecipare ai “caffè letterali” organizzati periodicamente per cementare la comunità letteraria nissena”.

Il tutto sarà completamente gratuito senza la necessità di versare quote di adesione o acquistare libri. Per l’ospitalità il Rotaract Club Caltanissetta ringrazia il presidente della ProLoco Caltanissetta Luca Miccichè e tutto il direttivo dell’associazione di promozione turistica nissena.

Ogni appuntamento avrà una tematica, un modo per stimolare la condivisione di pensieri e idee verso un unico tema. Quello che nascerà, al termine dell’incontro, sarà un brainstorming tra varie visioni, punti di vista, opinioni e approcci di riflessione.

Il tema scelto per questo primo appuntamento, che come anticipato si svolgerà questa sera, è l’ambiente.

A seguire sarà offerto un buffet inaugurale e la consegna delle braccia meccaniche per raccolta pattume” al responsabile provinciale Plasticfree” Salvo Butera.