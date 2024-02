Caltanissetta. Ci lascia la giovane poliziotta nissena Federica Marchica: l’abbraccio di colleghi ed amici sui social

Nessuno, all’interno del commissariato di Rosignano Solvay, se la sente di pronunciare una parola. Non è solo spirito di servizio, né ordini dettati dall’alto che impongano il silenzio a trattenere gli uomini e le donne della polizia di Stato: sul volto di tutti gli agenti è dipinto il peso del dramma che si è consumata lunedì 26 febbraio mattina, poco dopo le 8,30, in una delle stanze all’ultimo piano dell’edificio che svetta lungo la via Aurelia.

Non ce l’ha fatta Federica Marchica, la giovane poliziotta nissena. E’ morta in ospedale a Livorno la 29enne di Caltanissetta che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio negli alloggi di servizio a Rosignano Marittimo. La donna era in gravissime condizioni e, secondo quanto appreso, e ne è stato dichiarato il decesso a conclusione della procedura per l’accertamento della morte cerebrale.

Il dolore ed il cordoglio attraversano i social localizzati a Caltanissetta con innumerevoli post che ricordano la figura di Federica Un tragico gesto che ha gettato nello sconforto parenti e amici

La cronaca della sua vita sembra quella di una ragazza, normale, felice, appagata nel suo lavoro. Al vaglio degli investigatori la dinamica, sui motivi che possano averla indotta a questo drammatico epilogo, al momento non ci sono piste “plausibili”.

I molti che l’hanno citata nei post e nei messaggi di lutto, sottolineano la sua allegria e socievolezza. In questi momenti di profondo dolore le parole si sciolgono rapide come neve sul fuoco.

Ultimo appuntamento sabato, alle 15.30, in Cattedrale a Caltanissetta per rivolgere l’ultimo, commosso saluto a Federica.