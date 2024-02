Caltanissetta, assemblea sindacale SAP: aggiornamento sulle normative e attestati di riconoscimento

Nel salone delle riunioni “Emanuela Loi” della Questura di Caltanissetta si è svolta un’assemblea sindacale organizzata dal SAP – Sindacato Autonomo di Polizia – con la partecipazione del Segretario Nazionale Aggiunto Coco Giuseppe, del Presidente Nazionale Rosario Indelicato e del Segretario Regionale Piero Billitteri.

I massimi esponenti del sindacato sono intervenuti e data risposta ai moltissimi quisiti posti sul nuovo contratto di lavoro, sulla previdenza, sulla legge di bilancio e sulle garanzie funzionali dei poliziotti.

Dagli argomenti dibattuti è emerso che nella provincia di Caltanissetta – dichiara il Segretario Provinciale Vito Natale – che sia ormai giunto il momento di un serio e urgente intervento per trovare delle nuove sedi per poter ospitare la Questura, la Polizia Stradale e il Commissariato di Gela, ormai non più idonei.

Per il Commissariato di Niscemi, come è già noto, recentemente è stato trovato un finanziamento, grazie all’incisivo e determinante intervento della signora Prefetto di Caltanissetta e della Regione Siciliana, per poter adeguare un edificio, di proprietà del comune, per essere assegnato al Commissariato di Niscemi.

Ad oggi, però, non si conosce la data di inizio lavori, delle tempistiche e soprattutto la tipologia di intervento previste. Nel confronto assembleare con il personale, iscritto e non, presente all’assemblea, circa 50 partecipanti, sono emerse delle criticità che da un po’ di tempo rendono le attività lavorative del personale non proprio ottimali e in alcuni casi al limite del “disagio personale”.

E’ emerso inoltre, continua Vito Natale, che il ritardo nella liquidazione dello straordinario, delle missioni nazionali e internazionali e dei buoni pasto, si è giunti ad oltre ogni limite di sopportazione. Per questi e altri motivi, i poliziotti iscritti al sindacato hanno chiesto alla Segreteria Provinciale di realizzare un progetto Sap che permetta di rinnovare un’unità di intendi, con l’obiettivo di realizzare le migliori condizioni organizzative e di lavoro che consentono di poter garantire la tutela dell’operatore di polizia e il rafforzamento della presenza della polizia di stato sul territorio. Grande soddisfazione alla notizia, della decisione di questo Governo, con cui è stato deciso di ampliare il numero dei posti messi a concorso da 1.650 a 2.650 unità nel ruolo degli agenti.

Al termine sono stati consegnati degli attestati di riconoscimento a degli iscritti che si sono distinti nel proselitismo e nell’attività sindacale nell’anno 2023 e sono: Sanfilippo Salvatore, Natale Michele, Cosentino Ivan, Bianca Massimo, Minardi Massimo, Cosentino Luca, Mastrosimone Roberto, Sfalanga Massimo, Campo Cataldo, Ragno Giuseppe, Mirisola Arcangelo, Sardo Michela, Distefano Orazio.