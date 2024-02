Caltanissetta, a San Pietro il II semestre dell’Università senza età è ancora più ricco di contenuti ed eventi

Da ben otto anni, nell’aula magna della Parrocchia San Pietro di Caltanissetta, si svolgono attività ed eventi dell’Università senza età.

Incontri tematici, attività sportive, approfondimenti scientifici, medici o storici coinvolgono un’utenza eterogenea e “senza limite d’età”.

Un progetto nato dal parroco Don Rino dello Spedale Alongi e da un gruppo di parrocchiani che hanno osservato esigenze e abitudini dei fedeli che frequentano la chiesa di San Pietro e hanno trovato la risposta più efficace.

“Ci siamo trovati tante persone con un’età avanzata, tanto tempo libero e con tanto desiderio di impegnarlo in modo produttivo. Spesso restavano soli a casa senza sapere cosa fare perché magari figli o parenti vivevano in altre città o erano a lavoro. Ed ecco che con tanta buona volontà, spirito di carità e amore per il prossimo è stato istituito il primo corso sperimentale. Un progetto che dopo otto anni continua a crescere nel numero di partecipanti e nelle attività formative proposte”.

Il secondo quadrimestre, prossimo all’avvio, è sempre più variegato e interessante e a coordinarne il corretto svolgimento è presente un guidato dalla professoressa Fiorella Falci e composto dalle professoresse Tiziana Franzone, Cettina Ginevra, Maria Lupo, Iosina Mannino, Caterina Messana, Mariella Paruzzo.

Chiunque si recherà nella segreteria della parrocchia potrà iscriversi a uno o più corsi scegliendo tra i già avviati incontri di “inglese”, “danze popolari”, “ping pong”, “scacchi” ed “educazione motoria” ai quali si aggiungono i nuovi percorsi ” i tesori del pianeta tra cielo terra e…” e “la storia controversa”.

Le giornate dedicate saranno quelle di martedì, mercoledì e venerdì secondo un calendario già prestabilito e tutto completamente gratuito.

L’obiettivo, infatti, è quello di favorire la socialità tra le persone, lo spirito di fraternità, la stimolazione cognitiva e l’educazione a un corretto stile di vita compreso quello del movimento fisico. Ed è proprio per incoraggiare un approccio rilassato e coinvolgente che non saranno segnate presenze o assenze, non ci saranno interrogazioni o esami finali, non ci saranno controlli.

L’iscrizione ai corsi, infatti, servirà soltanto per facilitare l’organizzazione degli spazi e garantire una sedia comoda per tutti coloro i quali parteciperanno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maria Lupo (333 3413120), Cettina Ginevra (340 3336626), Fiorella Falci (347 8254435) o la segreteria (0934 591830).