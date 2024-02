Blitz anti caporalato nel Ragusano: arrestati dai Carabinieri 3 imprenditori e sequestrati 850 mila euro

Blitz anti-caporalato nel Ragusano. I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale e del nucleo Ispettorato del lavoro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Ragusa su richiesta della locale Procura, a carico di tre imprenditori, titolari di un’azienda agricola di produzione di ortaggi con sede a Ispica, nel Ragusano.

Sono accusati, in concorso tra loro, di sfruttamento del lavoro, estorsione e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti e tre sono stati posti ai domiciliari. Nei confronti dell’azienda è in corso anche il sequestro preventivo per equivalente di quasi 850.000 euro. I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa convocata, alle 11, al Comando provinciale carabinieri di Ragusa. (Adnkronos)