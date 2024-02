Basket maschile serie C. L’Invicta al Pala Cannizzaro vuol battere il Cus Palermo per confermare il 4° posto

Tornare al successo per riprendere la corsa in campionato di basket di serie C maschile. E’ questo l’obiettivo primario dell’Invicta che al “Pala Cannizzaro” affronta il Cus Palermo (ore 18).

Un confronto che Railans e compagni sono chiamati a vincere dopo la sconfitta esterna patita domenica scorsa sul campo del Basket Giarre. Sconfitta costata il quarto posto in solitario in classifica con l’aggancio da parte della Dierre Reggio Calabria, mentre i cugini del Basket School Gela si sono portati a – 2 in classifica.

Ecco perchè la gara di domenica 11 febbraio appare così importante in chiave vittoria. Il quintetto di coach Peppe Spena proporrà ancora una volta una formazione consolidata con Railans e Milosavlijevic, ma anche con Giusti (nella foto), Giarrusso, Damiano e La China che cercheranno di conquistare punti importanti per una vittoria fondamentale nell’economia della classifica dei nisseni che, al momento, vantano 20 punti.