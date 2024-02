Amministrative. Caltanissetta: le forze moderate scelgono il centro destra

Si sono riunite le delegazioni comunali di: Noi Moderati; Italia dei Valori; DC nuova; Nuova Italia; Io Nisseno Failla Sindaco, per la disamina della situazione politica locale in vista delle prossime amministrative nel Comune di Caltanissetta.

Il motivo dell’incontro, dettato da comuni radici valoriali ed indentitarie delle forze politiche di centro, cristiane e laiche, ha come obbiettivo quello di mettere a disposizione della collettività nissena progetti realizzabili e credibili in vari ambiti prettamente collegati alle vocazioni del nostro territorio.



Le forze presenti credono fermamente nel progetto politico di centrodestra dove il centro possa rappresentare la forza trainante della coalizione sia per le donne e gli uomini che rappresentano che per idee e contenuti.

Dal confronto, è emersa la volontà di rafforzare la coalizione e di promuovere al più presto un’ incontro tra tutte le forze che si identifichino nel centrodestra al fine di riavviare un confronto per l’individuazione di una candidatura condivisa che possa portare la coalizione al governo della città di Caltanissetta.