Allarme obesità, la semaglutide un’opzione di cura

Secondo i dati del quarto Italian Barometer Obesity Report, nel nostro paese le persone con problemi di obesità e sovrappeso sono sei milioni, pari al 12% circa della popolazione adulta. I kg di troppo affliggono in media più gli uomini delle donne, la percentuale dei maschi in sovrappeso e obesi è infatti superiore a quella delle femmine in sovrappeso e obese. A livello mondiale, secondo le stime attuali, quasi un miliardo di persone, cioè una persona su sette, è affetta da obesità.

E il problema è in crescita: si calcola che infatti entro il 2035 gli individui obesi nel mondo saranno 1.9 miliardi, pari a una persona su quattro, di cui 1.5 miliardi di adulti e quasi 400 milioni di bambini, pari a un bambino su cinque. Sovrappeso e obesità non impattano solo sull’aspetto estetico e sul benessere psicologico, ma costituiscono veri e propri problemi di salute, innanzitutto per lo stretto legame tra l’eccesso di peso e le malattie cardiocircolatorie, come l’ipertensione e la cardiopatia ischemica, e metaboliche, quali il diabete.

Sono questi alcuni dei temi trattati da Stefano Genovese, responsabile dell’Unità clinica e di ricerca in diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche dell’IRCCS – Centro cardiologico Monzino di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.