Agricoltori: Salvini, controlli e dazi su merci da Paesi extra Ue

“Ho ringraziato agricoltori e allevatori che in queste settimanein tutta Europa stanno costringendo Bruxelles a tornare sulla terra e quindi non possiamo chiudere le stalle perché le vacche sono più inquinanti delle grandi fabbriche, non possiamo pagare i contadini per non fare il loro lavoro. Bisogna mettere dei controlli e dei dazi sulle merci che arrivano dai Paesi extraeuropei perché ne va anche della nostra salute. Quindi io ringrazio ogni singolo agricoltore che con civiltà, e le associazioni, stanno riportando il diritto al lavoro e il diritto alla salute al centro”.

Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a margine dell’incontro con gli agricoltori a piazza D’Armi all’Aquila. Il vicepremier e leader della Lega oggi all’Aquila sta presentando i candidati alle elezioni regionali del 10 marzo in Abruzzo a villa Giulia.