10° edizione “Arte Danza Sicilia”: è sold out, 17 e 18 febbraio al PalaMaira di San Cataldo

Tutto pronto per la decima edizione di “Arte Danza Sicilia”, concorso e Formazione Nazionale di Danza, in programma il 17 e 18 febbraio al PalaMaira di San Cataldo. L’evento, organizzato dall’ass. “Trinacria Dance Company”, ente affiliato “LibertasNazionale” e “GenteEmerGente”, ha fatto registrare il sold out.

La prestigiosa kermesse ha la direzione artistica di Ernesto Trapanese e la direzione di produzione di Eugenio Bonaffini.

C’è grande fermento verso la manifestazione, ormai riconosciuta dagli addetti ai lavori come una delle più attese e importanti della Sicilia. Nelle passate edizioni sono stati tanti i professionisti di caratura internazionale che si sono succeduti sia in giura sia nelle masterclass di formazione. Per celebrare il 10° anno, la direzione artistica ha scelto dei nomi di eccellenza del mondo coreutico.

Per la giuria Tecnica e la formazione: Raffaele Paganini, Gisella Zilembo, Alex Atzewi, Erika Silgoner, Ilir Shaqiri, Stefania Palmieri, Mike All, Christian Carapezza, Pietro Gorgone.

Questa l’organizzazione delle due giornate:

• Sabato 17 FEBBRAIO: dalle ore 09:00 Formazione Hip Hop e Moderno; dalle ore 15.30, il concorso per il per le stesse discipline;

• Domenica 18 FEBBRAIO: dalle ore 09:00 Formazione Classico e Contemporaneo; dalle ore 15.30, il concorso per il per le stesse discipline;

Il concorso è aperto a ballerini di ogni nazionalità che potranno presentarsi sia con la scuola sia da privati. Sono previste quattro sezioni distinte per età. I concorrenti potranno gareggiare in tre diverse categorie: solisti, passo a due, gruppi. Gli stili di danza ammessi saranno: Classico, moderno, contemporaneo, hip hop.

Il direttore artistico e presentatore della due giorni, Ernesto Trapanese, esprime tutto il suo entusiasmo per questa 10° edizione: “Percepiamo un grande entusiasmo da parte delle scuole, dei ballerini e da tutti gli addetti ai lavori e questo ci dà modo di lavorare con ancora più attenzione e slancio. Siamo sicuri che saranno due giornate di celebrazione della Danza, una delle forme d’arte per antonomasia. Ringrazio tutti i grandi professionisti che hanno accettato il nostro invito a partecipare, ne siamo orgogliosi e, come già accaduto negli anni passati, mi auguro che al di là dei premi, si possano aprire le porte per irripetibili opportunità di crescita artistica e professionale per i ballerini più talentuosi, la Sicilia ne è piena!”