Successo di PitturiAmo a Milano per il Premio Artista d’Europa 2023, il nisseno Nino Argentati: “Aiutiamo gli artisti a crescere”

Il 18 gennaio 2024, presso la Galleria Battaglia a Brera (MI), si svolgerà il vernissage della mostra afferente al Premio Internazionale Artista d’Europa 2023, promosso e organizzato da PitturiAmo di cui il nisseno Nino Argentati è ideatore e presidente.

PitturiAmo è un progetto che, nato a Caltanissetta, raccoglie oltre 19.000 artisti provenienti da tutta Italia e da ogni parte del mondo. È il primo portale interamente dedicato ai pittori contemporanei che mette in contatto diretto l’artista e gli utenti interessati all’arte.

Sono stati oltre 680 gli artisti provenienti da 31 paesi europei che hanno partecipato all’evento. Fra questi sono stati individuati 21 artisti di maggiore talento, vincitori del Premio. L’esposizione delle opere vincitrici si svolgerà dal 18 al 28 gennaio 2024 presso la Galleria Antonio Battaglia di Brera (MI). Sempre nella stessa sede tutti gli altri artisti partecipanti avranno l’opportunità di esporre in video le loro opere.



Sono numeri da capogiro che attestano il successo dell’iniziativa portata avanti dal nostro concittadino. “Quando penso a PitturiAmo mi viene in mente Paperon de Paperoni, che sulle rive del Klondike setacciava la sabbia in cerca di pepite. Ho concepito PitturiAmo allo stesso modo, ovvero come un filtro che deve servire per individuare i migliori artisti del circuito, ancora poco conosciuti. In collaborazione con i migliori galleristi internazionali stiamo cercando di costruire una rete tra tutti gli operatori d’arte (galleristi, curatori, critici, consulenti, art advisors, etc…) e gli artisti, per aiutarli a crescere e diventare, forse, un giorno, artisti riconosciuti e affermati. È proprio con l’aiuto dei galleristi internazionali che conto di poter trovare una piazza adatta ad ogni singolo artista di talento.” Questo il commento di Nino Argentati, founder e presidente di PitturiAmo.

Ed è proprio questo il fine ultimo del progetto denominato “Top Selection”, ovvero una selezione di artisti internazionali di altissimo livello, individuati esclusivamente dai galleristi delle grandi città internazionali (Roma, Vienna, Madrid, Milano, Parigi, New York, quelle attualmente coinvolte) con cui PitturiAmo organizza gli eventi d’arte e vanno a formare un nucleo estremamente ristretto e selezionato di artisti in continua evoluzione, con un curriculum via via sempre più ricco e prestigioso.



Tutti gli artisti della TOP SELECTION saranno, inoltre, inseriti in uno speciale sito web ad accesso riservato per i galleristi internazionali, avendo così l’opportunità di ottenere agevolazioni e inviti esclusivi ai migliori eventi dell’arte, scelti e selezionati dai galleristi stessi.

Per l’evento di Milano è stato Antonio Battaglia, importante titolare dell’omonima galleria di Brera, a svolgere una lunga e difficile selezione per arrivare alle opere che verranno esposte dal vivo presso la sua galleria.

Ed ecco i nomi dei vincitori:

• Constance Baudot – Francia

• Manuela Brunello – Italia

• Cristina Corvino – Italia

• Clara D’Onofrio – Italia

• Marleen De Wilde – Belgio

• Lorenza Diotallevi Cabiac – Francia

• Petronela Frunza – Italia

• Louise Gaggini – Francia

• Adam Laabs – Germania

• Magdalena Laabs – Germania

• Carlotta Mantovani – Italia

• Massimiliano Marino – Italia

• Francesca Diana Martines – Italia

• Angelica Pedini -Italia

• Elizardo Plumer Morales – Cuba

• Juan José R.de Guzman – Spagna

• Lika Shkhvatsabaia – Spagna

• Gladys Sica – Italia

• Claudia Strà -Italia

• Gabriella Tornotti -Italia

• Tom Vanhauwaer – Belgio

La presentazione di questo evento artistico, di caratura internazionale, si è svolta il 14 dicembre 2023 presso il Teatro San Babila a Milano e si è rivelata una splendida occasione di confronto e di comunicazione, durante la quale gli artisti hanno, anche, ricevuto l’attestato di merito per l’ammissione al Premio.

All’evento di presentazione erano presenti importanti galleristi e operatori d’arte quali Anna Soricaro – critico, gallerista ed esperta d’arte, nonché preziosissima collaboratrice di PitturiAmo, Rossella Antonucci – esperta d’arte e consulente di PitturiAmo, Antonio Battaglia – titolare dell’omonima galleria che ospiterà l’evento e Vittorio Schieroni con Elena Amodeo, titolari dello spazio artistico Made4Art di Brera oltre, ovviamente, al presidente di PitturiAmo Nino Argentati con tutto il suo staff.

Questo evento ha regalato una grande emozione e visibilità a tutti gli artisti, ma ha, anche, donato nuova linfa vitale alla voglia di creare sempre inediti progetti, al fine di promuovere al meglio gli artisti che scelgono PitturiAmo per la loro promozione.

Ed è per questo che la prossima tappa sarà a Parigi con il Premio Artista d’Europa 2024 – TOP SELECTION PARIS di cui le selezioni sono ancora in corso. Per maggiori informazioni consulta il seguente link https://www.pitturiamo.it/top-selection-paris-2024-it/?mz=cssn