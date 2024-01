SOMMATINO. Si è svolta oggi, presso il Palazzo del Vecchio Municipio, l’interessante presentazione del libro del poeta e scrittore sommatinese Giovanni Pulci. L’incontro è stato presentato dalla Dottoressa Erika Milia.

Il libro “La muta del falco”, primo nel suo genere per lo scrittore, ha la prefazione di Agostina Zecchin e i disegni di Giovanni Di Vincenzo. Un libro che si presenta molto interessante sia per il genere che per i temi affrontati.