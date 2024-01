Sommatino. Il bilancio del sindaco per il Presepe vivente e gli eventi natalizi: “Coinvolta l’intera comunità e anche quelle limitrofe”

SOMMATINO. Si è concluso il Presepe Vivente a Sommatino. Una manifestazione intensa e sentita, che ha coinvolto l’intero paese tra attori, volontari, collaboratori e visitatori. “Un evento – ha commentato il sindaco Letizia a chiusura dell’evento – che si è voluto collocare a cavallo delle festività natalizie, facendo riscoprire la voglia di fare Comunità e del festeggiare insieme, rivalutando il centro storico del nostro Paese, con la consapevolezza che ciò che si costruisce per la Comunità è un’esperienza che entra a fare parte della cultura della Comunità stessa ed il nostro auspicio è dare continuità soprattutto per una festività che non conosce colori politici”.

In generale bilancio positivo anche per gli altri eventi del Natale sommatinese. Numerosissimi sono stati i visitatori, anche dai paesi limitrofi, che si sono recati al Presepe in un clima di gioia e curiosità, riscoprendo gli antichi mestieri del nostro passato. Tantissimi i sommatinesi che hanno figurato come attori nel Presepe, sposando l’idea con allegria ed entusiasmo, trasmesso ad ogni visitatore. Tanti sono stati anche i concittadini che hanno donato volontariamente generi alimentari per l’offerta al pubblico. Un grande successo di pubblico, frutto di un lavoro di squadra e di impegno da parte di tutti.

Il sindaco ha ringraziato la Regione Siciliana per avere intercettato e messo a disposizione un importante contributo che l’Amministrazione ha deciso di utilizzare per incentivare questo tipo di eventi. Ringraziamenti anche per Padre Domenico, Padre Gianluca e Padre Daniele per la disponibilità, la dedizione, l’impegno e lo spirito di sacrificio che hanno messo in atto per la realizzazione di tutto ciò, ma anche per le Autorità, le Associazioni, la Pro loco Sommatino, i Comitati, la Banda musicale, le Confraternite, le Compagnie teatrali, tutti i cittadini che hanno aperto le porte delle proprie abitazioni e tutti coloro i quali tramite le proprie peculiarità hanno contribuito, mediante la propria manodopera, i propri prodotti e la loro presenza, alla realizzazione di questo strabiliante evento che verrà sicuramente riproposto negli anni a venire.