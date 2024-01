Sommatino. Amministrazione comunale e Associazioni culturali insieme per lavorare alla promozione del territorio

SOMMATINO. Si è svolto presso l’Aula Consiliare del Vecchio Municipio un incontro tra l’Amministrazione Comunale ed alcune delle Associazioni culturali presenti sul nostro territorio, insieme anche ad alcune personalità che si sono distinte per le loro iniziative in ambito intellettuale.

Diversi sono stati gli argomenti trattati, dal prossimo Carnevale alle iniziative future, avendo un occhio di riguardo alle idee delle associazioni stesse, in un’ottica di collaborazione e di lavoro in sinergia.

“Riteniamo – ha detto il sindaco – l’apporto delle associazioni indispensabile nell’ambito della divulgazione e della cura della cultura, in ogni forma in cui questa si esplichi. Desideriamo quindi ribadire, così come nella suddetta riunione, l’apertura di questa Amministrazione verso l’ ascolto di ogni iniziativa che possa pregiarsi di promuovere la crescita culturale della nostra comunità”.