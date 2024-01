Servizio civile, ConSenso seleziona 3 volontari. Come presentare la domanda

Dopo il primo anno concluso con successo, la ConSenso Coop. Soc. è lieta di annunciare la sua seconda partecipazione al bando per il servizio civile, consolidando così il suo impegno a favore della comunità e dell’inclusione sociale. Fondata a San Cataldo il 14 aprile 2008, la Cooperativa ha radici profonde nel volontariato e nasce dall’impegno di giovani qualificati attivamente coinvolti nel terzo settore. Specializzata nel sostegno delle famiglie con bambini e adulti con diagnosi di Spettro Autistico.

“Chi sceglie ConSenso, sceglie di intraprendere un viaggio alla scoperta di quelle sfumature di colore che connotano il mondo dell’Autismo – spiega Gaetano Terlizzi -. Un’esperienza professionale che con l’impegno di uno, porta al benessere di molti. Partecipando al Servizio Civile, si avrà la possibilità di lasciare la propria impronta a questi ragazzi, accompagnandoli mano per mano, non ad avere l’autismo, ma ad essere autistici”.

Il bando prevede la selezione di 3 giovani dai 18 ai 28 anni con un rimborso mensile di 507,30 euro per dodici mesi.

Al completamento del servizio, l’operatore volontario riceverà un attestato di partecipazione finale e un’attestazione delle competenze acquisite, entrambi validi ai fini curriculari.

Tali certificazioni costituiranno un punteggio nei concorsi della pubblica amministrazione, attestando il servizio svolto presso enti pubblici. I ragazzi che hanno partecipato al servizio civile avranno dunque la possibilità di avere un posto riservato per i concorsi pubblici, una significativa opportunità per accedere al mondo del lavoro.

La partecipazione al bando per il servizio civile rappresenta per noi un’importante opportunità di ampliare il nostro impegno sociale e coinvolgere giovani motivati nella realizzazione dei nostri progetti. Crediamo che il servizio civile possa essere un veicolo per promuovere la consapevolezza, l’empatia e la solidarietà nella nostra società.

La cooperativa invita giovani entusiasti e dedicati a unirsi a loro in questa missione e a contribuire con impegno al loro costante impegno a favore dell’inclusione, della consapevolezza sull’autismo e della solidarietà.

Per ulteriori informazioni l’Associazione Progetto di Vita ONLUS ConSenso Coop. Soc. e la Cooperativa Sociale Consenso, invitia a contattare seguenti recapiti:

Ufficio Servizio Civile Consenso Coop Soc riceve nei seguenti giorni: Da lunedì a venerdì 09.00/13.00 inoltre lunedì e giovedì 15.00/18.00 Telefono: 351 76 11017