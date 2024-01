San Cataldo. Quasi completato “L’ospite indesiderato”, l’ultimo film del regista Michele Falzone

SAN CATALDO. Si chiama “L’ospite indesiderato” ed è l’ultimo lavoro cinematografico di Michele Falzone, il regista sancataldese che, di recente, ha conquistato una certa notorietà a livello regionale e nazionale grazie ad un suo film “Nessun Menta” che ha riscosso grande successo.

Il lavoro è quasi ultimato, come confermato dallo stesso regista. Il soggetto e la sceneggiatura del nuovo film è di Floriana Lauricella e Daniele Lupo per la regia dello stesso Michele Falzone. In collaborazione con gli sceneggiatori, Falzone ha voluto fortemente rappresentare una storia che in qualche modo (in prima persona e non), accomuna.

Il suo auspicio è stato che il messaggio di questo suo cortometraggio, possa diventare uno stile di vita per ognuno, come simbolo di speranza.