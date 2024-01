SAN CATALDO. Proseguono i lavori di manutenzione delle strade cittadine. Il sindaco Gioacchino Comparato, assieme all’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Salvo , ha confermato che sono stati attenzionati dagli stessi amministratori i lavori della squadra di manutenzione del Comune.

In particolare, i lavori hanno riguardato il tratto da via Babaurra a Corso Europa, dal quartiere Mimiani a Via Principe Galletti fino a via Trieste. Nel complesso, come hanno ammesso gli stessi amministratori, sono stati parecchi gli interventi svolti e quelli ancora da svolgere. Nel contempo è stato evidenziato come questi interventi stanno proseguendo al fine di fornire alla cittadinanza risposte concrete sul tema legato alle condizioni delle strade e alla conseguente qualità della viabilità.