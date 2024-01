SAN CATALDO. Una segnalazione sulle condizioni in cui versa la via Vallelunga. E’ quella proposta in queste ultime ore. Ormai da anni gli abitanti del quartiere segnalano le cattive condizioni in cui versa il manto stradale.

Secondo chi ha segnalato l’esistenza di questo problema, “Adesso siamo arrivati a livelli molto pericolosi. La strada è ormai impercorribile”. I cittadini, foto alla mano, hanno chiesto a gran voce sui social al sindaco Comparato di intervenire.