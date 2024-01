San Cataldo. Coppia di escursionisti si perde nel bosco di Gabara: ritrovata dai Vigili del Fuoco

SAN CATALDO. Due escursionisti che si erano persi nel bosco di Gabara sono stati salvati dai vigili del fuoco. La coppia di cinquantenni aveva deciso di fare una passeggiata nel bosco quando intorno a mezzogiorno si è smarrita. I due avevano lasciato l’autovettura in un terreno impervio e scivoloso e inoltre non sapevano più orientarsi.

Hanno contattato i vigili del fuoco dicendo di essere preoccupati perché il telefono era ormai quasi scarico. A quel punto i pompieri, che si sono fatti immediatamente inviare la posizione, proprio per evitare che il dispositivo si spegnesse, li hanno rassicurati. E nonostante le difficoltà incontrate per via delle condizioni del terreno, sono riusciti a raggiungere la coppia. (ANSA).