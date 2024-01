Mussomeli, atti vandalici alla Madrice. Piazzale ripulito e la rabbia di un volontario

MUSSOMELI – Sarà stato un involontario caso, ma il matricese Massimo Bonfante ci è rimasto male a vedere quei cocci di bottiglia di spumante sparsi nel piazzale Madrice che coi lavori di qualificazione è in dirittura d’arrivo. La sua è stata una spontanea e silenziosa reazione di rabbia: “ sono arrivato lì – ha scritto sul social – e mi sono arrabiato, ma li ho tolto subito e pulito”, ripristinando il bel colpo d’occhio in cui si trova attualmente la pavimentazione del piazzale coi lavori fin qui eseguiti. Un post diretto all’indirizzo dell’autore o degli autori certamente non osannante. Nel post seguono epiteti certamente non lusinghieri da parte di altre persone. Qualcuno ha anche invitato a non ripetere simili gesti: “ se taluni, provassero a capire i sacrifici che ci sono dietro alle cose e amore per le cose belle, ha scritto qualche altro, non farebbero mai atti vili. Grazie mille per il tuo bel gesto, Massimo”. Insomma, sono azioni che offendono l’ambiente che appartiene a tutti. Salvaguardiamolo e difendiamolo sempre.