L’oroscopo della Gen Z: i social prevalgono anche qui

È da tanto ormai che ogni volta che si avvicina l’inizio di un nuovo anno programmi televisivi, pubblicazioni cartacee e libri si dedicano alle previsioni astrologiche. Queste proiezioni propongono di svelare ciò che ci aspetta nei dodici mesi successivi e di offrire consigli e avvertimenti. Solitamente ci si concentra su quattro principali aspetti della vita: relazioni sentimentali, carriera professionale, finanze e benessere fisico.

Con l’avvento di Internet poi, le previsioni dell’oroscopo sono spopolate anche in rete diventando un appuntamento quotidiano per molti. Le ricerche online italiane vacillavano tra l’oroscopo del giorno e oroscopo paolo fox domani, perché scoprire cosa avrebbe detto del nostro segno l’astrologo più famoso della tv e del web era un vero proprio trend.

Ad oggi, però, anche questo aspetto della nostra vita sembra essere cambiato. I più giovani, la cosiddetta “generazione Z”, ha personalizzato le previsioni dell’oroscopo trascinandole sui social come Facebook ed Instagram e li ha uniti a meme, GIF e immagini divertenti.

Uno strumento per conoscersi

L’astrologia che approda sui social più che fare previsioni è utilizzata dai più giovani come uno strumento per conoscersi. Sono tanti i format diventati virali che associano ad ogni segno zodiacale una canzone, un film o un personaggio famoso. Post e storie alle quali ognuno può controbattere dicendo la propria e creando, così, uno spazio di discussione.

L’obiettivo, dunque, dei creatori di queste immagini e meme è quello di fare il giro della rete e non di fornire delle vere e proprie previsioni. I segni zodiacali, infatti, vengono utilizzati dalla “gen Z” anche per divulgare gossip. Famosi e divertenti sono i post dove si parla dei segni di personaggi famosi come i cantanti di Sanremo o gli attori e le attrici di programmi televisivi e serie tv.

Il nuovo ruolo dell’oroscopo

L’astrologia, dunque, sta vivendo un nuovo boom mediatico. Infatti, nonostante abbia quasi perso il suo ruolo “magico” di predizione per diventare un passatempo, il numero di persone che la considerano una materia seria quanto la scienza sono in aumento.

Le persone, compresa la generazione Z, spesso credono all’oroscopo per diverse ragioni. L’oroscopo offre intrattenimento e divertimento, aggiungendo un tocco di mistero e avventura alla quotidianità. Alcuni lo utilizzano come una sorta di guida o riflessione per il futuro, trovando conforto nell’idea di un piano cosmico preordinato per le loro vite. Inoltre, l’astrologia può essere utilizzata per valutare la compatibilità nelle relazioni personali e per identificarsi con le caratteristiche dei propri segni zodiacali.

Inoltre, in molte culture, l’astrologia è una tradizione radicata che può essere tramandata di generazione in generazione, influenzando la credenza nelle stelle. Tuttavia, è importante notare che la credenza nell’astrologia varia da individuo a individuo, e molti la considerano più come un divertimento che una guida reale per le loro decisioni importanti.

L’interesse dei giovani

Come ogni fenomeno che si diffonde rapidamente sui social media e tra le generazioni più giovani, anche l’oroscopo potrebbe alla fine perdere la sua popolarità. Tuttavia, al momento sembra essere una tendenza ben consolidata e resistente al passare del tempo. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato in parte dall’aura di mistero che circonda i segni zodiacali e l’astrologia in generale.

Gli oroscopi offrono una sorta di finestra sul futuro e una prospettiva sulla propria personalità che attrae molti. La curiosità umana nei confronti di ciò che il destino potrebbe riservare è una forza potente, e l’astrologia sembra offrire una risposta a questa eterna domanda. Oltre a ciò, i segni zodiacali forniscono una forma di auto-identificazione che può essere intrigante per molte persone.

Per i giovani, in particolare, l’oroscopo può rappresentare un modo di esprimere la propria individualità e la propria unicità. Le descrizioni dei segni zodiacali offrono una serie di tratti distintivi che permettono ai giovani di identificarsi con il proprio segno e di condividere queste caratteristiche con altri della stessa “tribù astrologica”. Ciò crea un senso di appartenenza e di comunità tra coloro che condividono lo stesso segno o che hanno interessi simili nell’astrologia.