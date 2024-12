Caltanissetta, celebrare Santa Lucia con la tradizione: arancine e cuccìa al ristorante didattico MyEAP

Una degustazione di prodotti tipici per onorare le tradizioni culinarie e mantenerle vive nel tempo. Protagonisti di questo momento speciale, presso il ristorante didattico dell’agenzia MyEAP, sono stati gli allievi del corso di Collaboratore di cucina del programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”. Per celebrare la festività di Santa Lucia gli aspiranti cuochi, guidati dal docente Domenico Carrubba, hanno preparato arancine, ceci e cuccìa, dolce tipico siciliano a base di grano bollito.

“Questa non è stata la prima esperienza per i nostri ragazzi – ha affermato Rosaria Fasciana, vicepresidente del consiglio di amministrazione MyEAP – la settimana scorsa, infatti, hanno preparato un pranzo per una delegazione della Caritas nazionale, ospite della Caritas diocesana diretta da Giuseppe Paruzzo. Anche in quell’occasione hanno proposto prodotti tipici siciliani, che sono stati molto apprezzati”.

“La giornata di oggi – ha aggiunto Angela Amico, direttrice dell’Agenzia MyEAP – oltre a rappresentare un momento per riproporre le nostre tradizioni culinarie, ha offerto anche agli allievi l’importante opportunità di mettere in pratica, presso il nostro ristorante didattico, le competenze che hanno via via acquisito durante il corso. Una vera e propria occasione professionale che hanno vissuto con grande impegno ed entusiasmo”.

“Voglio ringraziare i miei allievi che sono stati bravissimi e che hanno realizzato, con passione e diligenza, il menù di oggi – ha concluso il docente Carrubba – ci tenevamo a rispettare la tradizione culinaria della cuccìa, tipica di questo giorno dedicato a Santa Lucia e al miracolo che fece nel 1600, in tempo di carestia, per sfamare il popolo”.

La degustazione, che ha riscosso un notevole apprezzamento, ha visto la presenza delle famiglie degli allievi, dell’intero sistema associativo e del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro.

“Molte volte ignoriamo l’origine di ciò che gustiamo – ha ammesso il primo cittadino – stavolta invece, grazie a questa iniziativa, abbiamo avuto modo di conoscere cosa c’è dietro i prodotti della tradizione. Ciò che mangiamo è frutto della terra ed è proprio a tutela della stessa che si sta muovendo la nostra amministrazione – ha proseguito Tesauro – la prossima settimana, infatti, istituiremo la delega ufficiale all’agricoltura e apriremo un ufficio dedicato presso il Comune, al fine di offrire sostentamento a un settore molto provato dalle difficili condizioni climatiche”.

La degustazione degli allievi del corso di Collaboratore di cucina del programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” ha permesso di valorizzare ancora una volta il centro storico, offrendo ai presenti la possibilità di godere dell’atmosfera natalizia che in questi giorni sta impreziosendo il salotto cittadino.