Riunione di CGL Caltanissetta a Sommatino: partecipazione, ascolto e tutela del lavoro

Nel pomeriggio del 13 Dicembre si è tenuta presso la camera del lavoro Cgil di Sommatino una riunione per continuare un percorso che parla di partecipazione e di lavoro all’insegna dell’ascolto e della tutela. Erano presenti oltre alla Segretaria Gen. Cgil Rosanna Moncada, il Segretario dello Spi Paolo Anzaldi, il Segretario Generale della filcams cgil Rosario Corallo, il Segretario gen della Flc Cgil Dino Stagno, per la Fillea Cgil Michelangelo Virone, i responsabili della camera del Lavoro di Sommatino Stefano Bellini per lo Spi e Lina Sciascia per la Cgil, Michele Salerno Rsu Fp e Gerardo D’Alu’ Rsa filcams. Un segnale importante di confederalità che parla a tutti i lavoratori, ai giovani, ai pensionati e che intende diffondere la cultura della legalità e del lavoro. Si riparte da Sommatino per continuare in tutte le camere del lavoro cgil presidi di libertà e diritti verso gli appuntamenti importanti che li vedranno protagonisti: dalla campagna per la RSU nella scuola e nelle funzioni centrali fino ai referendum sul lavoro, sulla cittadinanza e contro l’autonomia differenziata.