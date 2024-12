Caltanissetta. Costo dell’acqua, la Maggioranza: “Mozione dell’opposizione non condivisibile sotto il profilo giuridico”

In redazione arriva nota da parte del gruppo di Maggioranza in risposta all’Opposizione, la quale ieri ha affermato che nella seduta del consiglio comunale è stata respinta la proposta di impegnare l’amministrazione ad adottare un’ordinanza sindacale finalizzata alla calmierazione del costo dell’acqua. La nota inviata dal gruppo di Maggioranza asserisce che la stessa Maggioranza “non ha mai evitato di discutere, bensì si è espressa attraverso tutti i suoi capigruppo sulle motivazioni per le quali la mozione presentata dai gruppi di minoranza fosse non solo non condivisibile sotto il profilo di vista giuridico, ma priva di qualsiasi fondamento normativo che potesse renderla attuabile”.

“L’opposizione abbandona l’aula facendo cadere il numero legale a seguito della bocciatura sulla proposta di prelievo del punto riguardante il calmieramento dei prezzi dell’acqua fornite dalle autobotti, impedendo la discussione di OdG urgenti. La maggioranza non ha mai evitato di discutere, bensì si è espressa attraverso tutti i suoi capigruppo sulle motivazioni per le quali la mozione presentata dai gruppi di minoranza fosse non solo non condivisibile sotto il profilo di vista giuridico, ma priva di qualsiasi fondamento normativo che potesse renderla attuabile. Non è un mistero, che non compete certo al sindaco imporre un tariffario ad una ditta privata che opera nel libero mercato, dovrebbero ben saperlo gli uomini e le donne di legge, e non solo loro, che occupano i banchi dell’opposizione; è tuttavia sua facoltà, come è stato più volte fatto dal primo cittadino, sensibilizzare le società a venire incontro alle esigenze di tutta la comunità.

Sebbene una crisi idrica locale possa rappresentare una situazione di emergenza, il potere di ordinanza del Sindaco non può estendersi fino alla regolamentazione dei prezzi praticati da operatori privati, in quanto tale materia esula dalle competenze attribuite dall’art. 50 del T.U.E.L. e rientra nella sfera di competenza di altre autorità amministrative.

Lo stesso corpo della Guardia di Finanza ha dichiarato in un’intervista che non è possibile agire sul tariffario di imprese.

Il costo dell’acqua che i consiglieri di opposizione definiscono vergognosamente esoso, è certamente un prezzo che la maggioranza auspica possa diminuire sensibilizzando cosi come detto sopra.

Non perché un sindaco di altro Comune ha emesso un atto totalmente non condivisibile sotto il profilo di vista giuridico, questo può valere come utile precedente da seguire; peraltro, tutti dei sindaci dei tanti paesi coinvolti da questa emergenza idrica nessuno ha emesso l’ordinanza di cui si fa baluardo l’intera opposizione. Rimandiamo al mittente le accuse di non interessarci delle urgenze che riguardano i nostri concittadini, prova ne è che in questi giorni siamo stati e siamo ancora alacremente impegnati nel quartiere Santa lucia per risolvere un grave problema che stanno vivendo numerose famiglie della nostra città, emergenza alla quale, tranne il consigliere Gambino, nessun consigliere comunale d’opposizione ha partecipato e mostrato interesse, se non a parole.

Invitiamo ancora una volte i consiglieri di opposizione ad avere un minimo di interesse reale per i problemi della città in maniera concreta, senza continuare a perpetrare un mero atteggiamento elettorale che poco serve alla nostra comunità.”