Caltanissetta piange un suo illustre figlio, è morto l’ex prefetto Carmelo Casabona

E’ morto all’età di 71 anni l’ex prefetto Carmelo Casabona. La sua è stata una brillante carriera al servizio dello Stato nel corso della quale ha diretto importanti operazioni di polizia per la lotta alla criminalità organizzata, ottenendo rilevanti e significativi risultati. Nato a Caltanissetta il 16 giugno 1953, coniugato con tre figli, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Palermo. Entrato nell’amministrazione della polizia di Stato nel 1980, è stato assegnato alla squadra mobile della Questura di Sondrio. Trasferito a Palermo, ha assunto l’incarico di responsabile della sezione omicidi della mobile. Ha diretto la squadra mobile di Caltanissetta, la criminalpol di Milano e di Catania. Dopo la promozione a primo dirigente per meriti straordinari, è conseguita quella di dirigente superiore. Successivamente è stato nominato questore di Ragusa e di Agrigento, direttore del secondo reparto della Dia, vice direttore della direzione interregionale Sicilia – Calabria di Catania e questore di Caserta. Promosso dirigente generale, il 1° aprile 2009 è stato nominato questore di Reggio Calabria. Ha concluso la sua carriera come prefetto di Vibo Valentia. (Ansa)

I funerali saranno celebrati presso la Chiesa Santa Flavia sabato 15 dicembre alle ore 15:00

Alla famiglia, le più sentite condoglianze dell’editore e di tutta la redazione.