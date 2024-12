Alunni e docenti del Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco -Milena e Montedoro in trasferta a Malta

SERRADIFALCO. Un corso residenziale di inglese e STEM ha coinvolto alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi” di Serradifalco, Montedoro e Milena, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1. Questo progetto si è concretizzato grazie al finanziamento previsto dal Decreto Ministeriale 65 del 2023, che include l’investimento 3.1, intitolato “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, il decreto che mira a potenziare le competenze STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e multilinguistiche nelle scuole italiane. L’iniziativa, progettata per sviluppare competenze linguistiche avanzate e nuovi approcci educativi, ha visto la partecipazione attiva di alunni e docenti che, affiancati da formatori esperti e madrelingua del luogo, hanno potuto arricchire le proprie conoscenze in un contesto internazionale. Durante le giornate di studio, sono stati organizzati moduli didattici specifici sia per la formazione e certificazione linguistica sia per lo sviluppo delle competenze STEM.

Le attività si sono alternate a momenti culturali significativi, come le visite guidate a località iconiche di Malta: La Valletta, Rabat, Dingli Cliffs, Marsaxlokk e Sliema. Questi momenti hanno contribuito a rafforzare l’esperienza educativa, integrando l’apprendimento con la scoperta del patrimonio storico e culturale dell’isola. L’esperienza ha raccolto unanimi apprezzamenti da parte di studenti, docenti e famiglie. Gli alunni hanno definito il corso “un’esperienza superlativa”, evidenziando quanto le attività didattiche e culturali abbiano contribuito alla loro crescita personale e scolastica. Anche i docenti hanno sottolineato il valore formativo dell’iniziativa, che ha permesso loro di confrontarsi con metodi innovativi e di ampliare le proprie competenze linguistiche. La dirigente scolastica, anche lei discente nel corso di inglese, prof.ssa Valeria Rita Vella, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita del progetto: «Investire nella formazione linguistica e nelle competenze STEM è fondamentale per preparare i nostri ragazzi a un mondo sempre più globale. Grazie al supporto del PNRR e del Decreto Ministeriale 65/2023, abbiamo potuto offrire un’esperienza di apprendimento residenziale unica che va oltre i confini della nostra scuola, contribuendo a creare opportunità concrete per il futuro dei nostri alunni». Il corso di inglese e STEM a Malta rappresenta un esempio virtuoso delle azioni messe in atto dall’equipe di progettisti per l’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Puglisi”, per migliorare la qualità dell’istruzione, fornendo agli studenti e al corpo docente strumenti efficaci per affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

Oltre al dirigente scolastico, prof.ssa Vella e al direttore amministrativo dott.ssa Patti, hanno partecipato i seguenti docenti: Alù, Anzalone, Broccia, Cascino, D’Amico, Difrancesco, Frattallone, Gambino, Greco, La Cagnina, Lo Dato, Losardo, Martinelli, Morgante, Palermo, Russo, Saia, Schillaci, Terrana S., Ulfo. Gli alunni partecipanti invece sono stati: Battaglia O., Cannella G., Cavaleri G., Chimirea P., Cipolla A., Corsello A., Costantino L., D’aci K., Di Pompei C., Di Vita F., Difrancesco A., Difrancesco S., Diliberto G., Garrasi C., Giardina G., Giunta G., Iacono N., Ingrao L., La Marca G., La Piana V., Lombardo G., Maira G., Mancuso D., Manta G., Manta S., Mattina G., Messina M., Migliore M., Monachino M., Monella A., Morreale G., Palmeri E., Palmenri C., Palermo F., Palumbo M.V., Provenzano L., Provenzano N., Provenzani G., Pucci C., Randazzo L., Salamone I., Salvo O., Sferrazza M., Sottile G., Tona Federico, Tulumello M.