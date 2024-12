Caltanissetta. Gli adolescenti al centro del progetto “Scialla” del Rotary Club: un percorso per educare all’empatia

Si è svolto venerdì 13 dicembre il primo degli incontri del progetto “Scialla” promosso dal ROTARY International – Distretto 2110 Sicilia-Malta – a cui ha aderito il Rotary Club di Caltanissetta e che ha preso il via presso il Liceo Manzoni anche alla presenza degli studenti del Liceo classico Mignosi . Il progetto, rivolto agli adolescenti dai 13 ai 18 anni, innovativo per il format e la metodologia, si articola in un percorso finalizzato ad educare i giovani all’empatia e a riconoscere le conseguenze giuridiche e sociali del proprio comportamento. Gli argomenti trattati spaziano dall’uso dei social alla diffusione di immagini riservate, e ancora le dipendenze, acting out, body shaming.

Al primo incontro sono intervenuti la delegata distrettuale per l’area nissena Progetto “Scialla” Avvocato Delia Perricone, il presidente del Rotary Club di Caltanissetta Avv. Salvatore Candura, lo psichiatra Michele Cannavò, la psicoterapeuta Daniela Cavaleri e Gaia Di Natali presidente Interact. Presenti anche Giuseppe Sagone, Renato Tedeschi, Pina Adamo della squadra di lavoro del progetto, Norina Ferlisi presidente del Rotary Club Mussomeli-Valle dei Platani, Giuseppe Misuraca referente progetto scialla RC Mussomeli, il prof. Rosario Ceresi che ha portato i saluti istituzionali dell’istituto Manzoni e la dirigente del Liceo Mignosi prof.ssa Luigina Perricone. Il successivo incontro si svolgerà il 17.1.24 presso il liceo scientifico A. Volta. Seguiranno altri appuntamenti in cui si alterneranno diverse figure tra cui l’Avv. Delia Perricone, l’Avv. Claudia Alletto e l’Avv. Salvatore Candura per gli incontri giuridici, e ancora figure istituzionali come il Procuratore Aggiunto della Procura presso il Tribunale di Palermo –Dott.ssa Laura Vaccaro -. Infine vi sarà un evento conclusivo in cui gli studenti presenteranno un lavoro come elaborazione del percorso progettuale.