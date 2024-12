Asp Caltanissetta, Salvatore Camilleri e Giuseppe Astuto nominati nuovi primari del reparto Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Sono stati nominati questa mattina i nuovi primari del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dei Presidi Ospedalieri Area Nord e del reparto di Riabilitazione. Sono i dottori Salvatore Camilleri e Giuseppe Astuto, i quali hanno firmato il contratto individuale di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa. La sottoscrizione del contratto è avvenuta alla presenza del Direttore Generale Salvatore Ficarra il quale ha ringraziato entrambi per il lavoro svolto in questi anni nell’Azienda e ha offerto loro i migliori auguri per il nuovo incarico affinché “nel complesso lavoro che li aspetta, di coordinamento ed indirizzo dell’organizzazione dei due reparti, non perdano mai di vista la centralità del paziente e del suo bisogno di cura.”