Sanremo, bookies: Annalisa in pole davanti ad Angelina Mango

A 13 giorni dall’inizio del Festival di SANREMO 2024 cambiano le quote per il favorito alla vittoria. Dopo l’ascolto delle canzoni da parte della stampa, Annalisa scavalca tutti: la vittoria della cantante ligure si gioca a 3,50 su Planetwin365 e Snai, in vantaggio su Angelina Mango, alla prima esperienza sanremese, data vincente a 4,50 su William Hill.

Scende al terzo posto in lavagna Geolier, anche lui al debutto, fino a un paio di settimane fa favorito dai bookie: il trionfo del rapper napoletano ora vale 6 volte la posta. Alle sue spalle un’altra artista alla sua prima assoluta al Festival, Alessandra Amoroso, a 7, che precede Loredana Bertè, salita alla ribalta dopo i primi ascolti degli addetti ai lavori, a quota 9,50 e i Negramaro proposti a 10.

Cerca invece un clamoroso tris Mahmood, visto a 15, come Il Volo e Diodato, già capaci di vincere SANREMO rispettivamente nel 2015 e 2020. Lo riferisce Agipro.