Gela, gioia e tradizione con il Villaggio di Babbo Natale all’Istituto Valsè

Il 15 dicembre 2024 segna l’inizio di una tradizione incantevole a Gela: il Villaggio di Babbo Natale all’Istituto Valsè. Questo evento annuale trasforma l’istituto in un luogo magico, offrendo a famiglie, bambini e visitatori di tutte le età un’opportunità unica per immergersi nella gioia e nello spirito del Natale.

L’apertura ufficiale avverrà oggi, dalle 17:30 alle 22:00, e proseguirà con altre serate speciali il 20 e 21 dicembre, sempre con orari serali. Il gran finale sarà il 22 dicembre, quando il Villaggio aprirà anche al mattino, permettendo a tutti di vivere momenti indimenticabili. Con orari estesi, il 22 dicembre si preannuncia come una giornata ricca di eventi e sorprese.

Un’atmosfera Incantevole

Il Villaggio di Babbo Natale promette di essere un’esperienza suggestiva, con dettagli curati per creare un’atmosfera festosa. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle di un mercatino natalizio, perfetto per chi cerca regali artigianali o desidera semplicemente respirare l’aria delle festività. Per i più piccoli, sono previste animazioni, giochi interattivi e, naturalmente, la presenza di Babbo Natale e dei suoi simpatici elfi. Le mascotte e la musica contribuiranno a rendere l’ambiente accogliente e festoso, capace di far sognare grandi e piccini.

Un’Iniziativa Accessibile a Tutti

L’ingresso al Villaggio è completamente gratuito, un gesto che l’Istituto Valsè, noto per il suo impegno educativo e sociale, ha voluto offrire alla comunità di Gela. L’evento è organizzato con passione e dedizione, coinvolgendo il personale scolastico e i volontari, tutti uniti nell’intento di regalare momenti di serenità e gioia durante le festività.

“La bellezza di questo periodo speciale dell’anno è qualcosa che vogliamo condividere con tutta la città di Gela,” affermano dalla Comunità Educante dell’Istituto Suor Teresa Valsè. “Il Villaggio di Babbo Natale non è solo un momento per celebrare, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e creare ricordi preziosi.”