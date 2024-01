Incidente stradale: schianto contro Tir in sosta, muore 53enne

Incidente mortale questo pomeriggio sull’autostrada A4 tra i caselli di Novara est e Novara ovest, sulla corsia in direzione Torino. Un’auto, per cause ancora non chiare, ha perso la linea di guida deviando improvvisamente sulla destra e schiantandosi contro un camion che era fermo nella piazzola di sosta. Alla guida un uomo di 53 anni, che ha perso la vita. Tempestivi ma inutili i soccorsi portati da un equipaggio del 118, Sul posto anche i vigili del fuoco dei di Novara e Vercelli. Gli agenti della polizia stradale di Novara Est stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con incolonnamenti di oltre tre chilometri.