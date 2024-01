Elezioni, Salvini: “Troveremo un accordo per le elezioni, ce lo chiedono gli italiani”

“Per me in linea di principio è sempre meglio sostenere l’uscente” che sia un sindaco o un governatore, ma “l’unità del centro destra è qualcosa che gli italiani hanno scelto e ci chiedono.

Nel nome dell’unità della coalizione troveremo assolutamente un accordo” sulle candidature, in particolare per le Regionali. Lo sottolinea ad Agorà su Rai3 il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, osservando come “a livello locale nel centro destra ci sono tante persone valide” da candidare “come sindaco o come governatore”.

“Ho parlato con Giorgia (Meloni) – aggiunge – discutendo dell’agenda di governo, l’ho aggiornata su cio’ che faccio da ministro con grande soddisfazione. Poi ovviamente abbiamo parlato di Regionali, contiamo di andare uniti e vincere come nel 2023”.

Fonte: Adnkronos