Eccellenza. Ripresa degli allenamenti in casa Nissa: la testa è alla sfida di domenica in casa con il Casteldaccia

La Nissa, dopo la vittoria con doppia rimonta dello svantaggio 2-3 a Marineo di domenica scorsa, ha ripreso la preparazione in vista del match che domenica prossima 14 gennaio la vedrà di scena al “Tomaselli “contro il Casteldaccia.

La squadra ha ripreso gli allenamenti, agli ordini di mister Nicolò Terranova. Nessuna defezione in casa Nissa, con tutti i giocatori in rosa a disposizione del tecnico mazarese. Il tutto con l’obiettivo principale che resta quello di proseguire una marcia vincente che, fino a questo momento, ha visto la Nissa, imbattuta, ottenere 46 punti in 16 gare.