Eccellenza. L’imbattuta Nissa al “Gurrera” punta alla 17^ vittoria in campionato contro l’Unitas Sciacca

Trasferta insidiosa per la Nissa domenica al “Gurrera” di Sciacca contro l’Unitas Sciacca (ore 15). Il match, che precede la super sfida di domenica prossima con la vice capolista Pro Favara, costituisce un test alquanto importante per la squadra di Nicolò Terranova ancora imbattuta e chiamata a mantenere il rassicurante distacco di 6 punti dalla vice capolista del campionato.

L’Unitas Sciacca è comunque formazione temibile che può contare su alcune individualità di spessore come Concialdi, Seckan, Iraci e Di Mercurio. Insomma, una squadra da non sottovalutare per una Nissa comunque in grado di far male ai padroni di casa e chiamata a conquistare 3 punti fondamentali per la sua già sontuosa classifica.

Per la gara di domenica l’Unitas Sciacca ha proclamato la Giornata Verdenero. Il biglietto del settore ospiti costerà 10 euro. Per altro le due società sono legate tra loro da ottimi rapporti per cui si prevede una vera e propria giornata di sport. Saranno numerosi i tifosi della Nissa presenti al “Gurrera”, compresi coloro che arriveranno a bordo di un autobus da Caltanissetta.

Per quanto riguarda le ultime sulla Nissa, rientra Pagano dalla squalifica. Per il resto, a parte qualche acciacco, i biancoscudati non dovrebbero avere particolari problemi di formazione. Terranova potrebbe ancora una volta proporre l’attacco con Esposito e Semenzin a supporto di Agudiak e Gueye. Una soluzione che, in questa stagione, ha fruttato diverse vittorie alla Nissa che fin qui comanda la classifica del girone A dell’Eccellenza.

La probabile formazione: Elezaj, Magro, Rossi, Neri, Barrera, Privitera, Semenzin, Pagano, Agudiak, Esposito, Gueye. Arbitro dell’incontro il signor Luca Tuderti di Reggio Emilia, guardalinee Camarda di Trapani e Saracino di Ragusa. (Foto Marcello Giugno)