Eccellenza. La Nissa passa 0-1 al “Gurrera” contro l’Unitas Sciacca: la decide Neri con un gol di tacco

Un gol di Neri al 10′ minuto della ripresa con uno splendido colpo di tacco ha permesso alla Nissa di passare anche al Gurrera di Sciacca e di incamerare l’ennesima vittoria di questo splendido campionato

Una vittoria voluta dagli uomini di Nicolò Terranova che, già nel primo tempo, hanno tentato la via della rete a più riprese trovando il portiere Di Maggio abile nel riuscire a sventare le offensive nissene.

Come quando in uscita al 28′ è riuscito a parare una conclusione di Gueye lanciato a rete. Nella ripresa il colpo del ko lo ha assestato Dario Neri. Il centrale difensivo ha segnato un gol bellissimo con il quale la Nissa s’è portata in vantaggio. I padroni di casa hanno tentato di riportarsi in parità, ma la difesa dei biancoscudati ha fatto buona guardia con Elezaj sempre attento, e la coppia Neri – Barrera baluardo insuperabile.

A fine gara, grande la gioia di tutta la Nissa, dai giocatori ai tifosi, passando attraverso di dirigenti e lo staff tecnico. Sciacca era una tappa molto insidiosa, e in effetti tale si è dimostrata in quanto l’Unitas Sciacca ha giocato con il coltello tra i denti senza concedere nulla alla Nissa. Considerato che anche la Pro Favara ha battuto 1-0 il Don Carlo Misilmeri, i punti di vantaggio della Nissa in classifica sulla seconda sono rimasti 6.

E domenica prossima c’è la supersfida Nissa – Pro Favara al “Tomaselli”: un confronto che si annuncia quanto mai scoppiettante e vivo tra due squadre che stanno facendo bene e che vogliono lasciare il segno in questo campionato. Con la Nissa che, vincendo, potrebbe veramente, a + 9, pensare seriamente alla promozione in serie D. E Caltanissetta e la Nissa sognano.