Eccellenza. La Nissa ne fa cinque al Casteldaccia; gol e spettacolo con Caccetta, Gueye 2, Semenzin e Agudiak

Una Nissa vincente e travolgente ha battuto 5-0 il Casteldaccia facendo propria anche questa gara, la numero 17, di campionato. Compito facile per la Nissa che, già prima della mezzora, s’è trovata in vantaggio di due gol contro un Casteldaccia che ci ha messo tutto quello che poteva ma che ha trovato di fronte una Nissa che, anche senza il suo faro Privitera, ha lo stesso saputo fare calcio e gol conquistando la 16^ vittoria in 17 gare giocate.

Nel primo tempo di gol ne sono arrivati due: entrambi suggeriti da assist di Esposito. Il primo per la testa di Caccetta, il secondo per la testa di Semenzin. 2-0 all’intervallo e Nissa che nella ripresa propone qualche cambio. Ma la sostanza, quella, non cambia. Gueye trasforma un rigore in avvio secondo tempo, mentre Agudiak al 70′ fa 4-0 su rigore. Infine, ancora Geuye timbra il cartellino del gol dimostrando una gran bella condizione.

Peccato solo che Retucci abbia segnato la rete che ha permesso al 95′ di battere 2-3 il Mazara 46 in casa propria. Un successo pesante in quanto ha permesso di mantenere il vantaggio accusato sulla Nissa a 6 punti. Non che siano pochi, ma se fossero stati 8 quelli di vantaggio in questa 17^ di campionato, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

A questo punto diventa di fondamentale importanza la madre di tutte le sfide tra Nissa e Pro Favara del 28 gennaio prossimo nella quale i biancoscudati del presidente Giovannone dovranno battere i loro avversari diretti in un confronto che si annuncia anche stavolta imperdibile.