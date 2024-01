Eccellenza. Impegno esterno per la Nissa contro i palermitani dell’Oratorio S. Ciro e s. Giorgio di Marineo

Si apre con la trasferta a Marineo contro il San Ciro e Giorgio il girone di ritorno della Nissa di Nicolò Terranova. La capolista affronta una squadra che all’andata risultò più ostica e rognosa di quanto non si potesse pensare. Ecco perchè alla Nissa tutti guardano a questa trasferta con la massima attenzione.

La squadra palermitana si ritroverà di fronte una Nissa che sarà sostenuta da numerosi suoi tifosi e che non intende in alcun modo fermare la sua corsa al vertice. I sei punti conquistati nel girone di andata rappresentano un patrimonio che non può e non deve in alcun modo essere posto a repentaglio.

E allora lavoro, spirito di gruppo e sacrificio per questa prima di ritorno insidiosa che la Nissa dovrebbe affrontare schierando anche il capitano Cristian Caccetta a centrocampo assieme a Privitera e Pagano. Evidentemente l’esperienza e la sostanza del capitano, assommata alla leadership di un gran centrocampista come Privitera, possono e debbono essere valori aggiunti per una Nissa che dovrà alzare i giri del proprio motore per avere ragione dell’Oratorio.

La probabile formazione è: Elezaj, Magro, Rossi, Privitera, Barrera, Neri, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Esposito. Il costo del biglietto della partita è di 10 euro.