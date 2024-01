Caltanissetta, tessere di luce. Lunedì un incontro su Rosso di San Secondo e Sciascia

Oggi, lunedì 15 gennaio 2023, dalle ore 17.00, nello studio dello scultore Carlo Sillitti la Società Dante Alighieri di Caltanissetta, il Parco Letterario Piermaria Rosso di San Secondo, la Società Nissena di Storia Patria, con Sicilbanca e Fondazione Sicana hanno organizzato un incontro per dialogare su una recente antologia dedicata a Piermaria Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia.

Autrici del volume sono Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci.

Si tratta dell’antologia “Tessere di Luce” edita da Navarra che riprende letture siciliane dal Duecento a oggi.

Introdurrà i lavori Marisa Sedita, presidentessa del comitato locale della Società Dante Alighieri di Caltanissetta e del Parco Letterario Piermaria Rosso di San Secondo e modererà Angelo Campanella, PhD in studi umanistici.

L’intervento sarà curato da Antonio Vitellaro, presidente della Società Nissena di Storia Patria.

“Tessere di luce” è una narrazione che si svolge attraverso snodi tematici: l’antimafia, le donne, le guerre, per definire l’identità di un’isola la cui singolarità nasce grazie alle contaminazioni culturali che l’hanno attraversata.

Grandi autori come Sciascia e Pirandello, Camilleri, Vittorini, rivisti sotto la lente filologica e classica, sono accostati ad autori e autrici ritrovati, come Tommaso Bordonaro, autore cardine del fenomeno letterario dei semicolti. Una parte fondamentale è dedicata alla scrittura femminile: da Maria Fuxa, archivista che si fa portavoce dei dimenticati denunciando i mali dei pazienti psichiatrici, alla pluripremiata Dacia Maraini col suo movimento artistico femminista, fino a riscoperte come Nina Siciliana, personaggio avvolto nell’aura di mistero: autrice che nel Duecento suscitò scalpore.

Ricca e aggiornata è la sezione dedicata agli autori contemporanei, nella quale si analizza anche il fenomeno mafioso: da Danilo Dolci, di cui si riporta l’intenso diario; a Peppino Impastato la cui voce scanzonata e decisa è accostata a quella della madre Felicia, simbolo delle donne che hanno sfidato la mafia.

L’incontro è libero e aperto a tutti.

Allo studio dello scultore Carlo Sillitti si accede dalla Scalinata Lopiano a Caltanissetta.

Nella foto: una delle presentazioni del libro alla quale sono state invitate le autrici