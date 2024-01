Caltanissetta, si riaccendono i semafori di Piazza Europa e Zona Industriale: la circolazione torna alla normalità

Riparato il guasto alla centralina dell’impianto semaforico di Piazza Europa e, da oggi, riaperto al transito veicolare il tratto di strada compreso tra la via Rosso di San Secondo e la via Calabria.

Inoltre, il servizio segnaletica della Polizia Municipale di Caltanissetta comunica che è stato completato l’intervento che ha permesso di aumentare l’efficienza e la funzionalità dell’impianto semaforico presente nella Zona industriale del capoluogo nisseno.

L’impianto, collocato tra via Salvatore Averna e via Aldo Pinelli, registrava guasti continui e non era più adeguato alle normative vigenti. Per queste ragioni sono state sostituite le vecchie lanterne, in gran parte danneggiate e con lampade a incandescenza, con una nuova illuminazione a led, con conseguente notevole riduzione dei consumi elettrici. Oltre a ciò è stata sostituita la centralina a tecnologia elettronica, sono stati ritinteggiati i pali ed è stata sostituita la spira magnetica presente su via S. Averna, così da consentire l’attivazione delle fasi semaforiche solo in presenza di veicoli che vanno in direzione della Zona industriale. Tutti interventi che rendono più sicura l’area di intersezione, migliorano la fluidità del traffico stradale e permettono un elevato risparmio energetico.