Caltanissetta, il sindaco Gambino “bacchetta” la Meloni ed il Governo: “Scelte che danneggiano la Sicilia”

CALTANISSETTA – Il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, con un post su facebook bacchetta il premier Giorgia Meloni ed alcune scelte del governo che danneggerebbero la Sicilia.

Ecco di seguito il contenuto dello scritto del sindaco: “Dopo il taglio del pnrr e del Fondo di coesione e di sviluppo, il governo nazionale con il silenzio di quello regionale, opera l’ennesimo scippo alla Sicilia sottraendoci anche le risorse del Fondo perequativo. Tradotto in soldoni significa tagli alla sanità, all’istruzione e alle politiche sociali aumentando ancora di più il divario tra nord e sud Italia.

È chiaro a tutti, ma non al Governo Meloni, che parlare di autonomia differenziata in questi termini è solo a danno di tutto il Mezzogiorno e in particolare della Sicilia.Non posso che manifestare contrarietà e disappunto e unire tutte le mie perplessità a quelle del Segretario Generale della CGIL Rosanna Moncada”.