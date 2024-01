Caltanissetta e provincia senz’acqua. Siciliacque: “Un guasto all’adduttore Ancipa”

Siciliacque comunica che a causa di un guasto lungo l’adduttore Ancipa, è stata interrotta la fornitura ai serbatoi dei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Riesi e Mazzarino.

In particolare, nel comune di Caltanissetta è stata interrotta la distribuzione in tutte le zone in programma, comprese le zone in H24. Sarà garantito l’approvvigionamento idrico a Ospedale e Carcere.

Nell’intero comune di San Cataldo sarà interrotta la distribuzione, fatta eccezione per l’Ospedale.

Nel comune di Mazzarino la distribuzione sarà interrotta da domani 9/1 nelle zone Mercadante alto e basso. Invariata la distribuzione nelle restanti zone.

Nel comune di Riesi la distribuzione sarà interrotta domani 9/1 nelle zone servite dal serbatoio Ancipa alto. Invariata la distribuzione nelle restanti zone.

Nelle zone balneari di Butera sarà interrotta la distribuzione da oggi fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque.

Caltaqua comunicherà tempestivamente ogni utile aggiornamento.